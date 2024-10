Grave incidente nella notte a Frosinone, auto si ribalta: un morto e tre feriti in condizioni disperate (Di sabato 12 ottobre 2024) L'uomo al volante dell'automobile, un 32enne, è morto sul colpo. Sono in gravi condizioni anche i suoi amici e uno dei tre, sempre secondo le prime informazioni, verserebbe in condizioni critiche e tuttora in pericolo di vita. Fanpage.it - Grave incidente nella notte a Frosinone, auto si ribalta: un morto e tre feriti in condizioni disperate Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'uomo al volante dell'mobile, un 32enne, èsul colpo. Sono in gravianche i suoi amici e uno dei tre, sempre secondo le prime informazioni, verserebbe incritiche e tuttora in pericolo di vita.

