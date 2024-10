Grande Fratello, coccole tra due gieffini: “Sentivo delle cose” (Di sabato 12 ottobre 2024) Al Grande Fratello sta per formarsi una nuova coppia? Javier e Shaila si scambiano coccole notturne, dopo il passo indietro del pallavolista Al Grande Fratello Javier e Shaila adesso sono sempre più vicini e ieri notte si sono scambiati delle coccole a letto. A prendere l’iniziativa è stata la gieffina che lo ha raggiunto a letto. Poco prima, Javier aveva confidato l’intenzione di frenare con Shaila a Jessica. Ma poco dopo, il pallavolista si è lasciato trascinare dalla Gatta. Shaila, dal canto suo, ha agito dietro consiglio delle amiche di Non è la Rai e si è fiondata nel suo letto in piena notte. Il pallavolista l’ha abbracciata e sono scattate le coccole tra i due. Poi, come un’adolescente al primo amore, la Gatta è tornata da Pamela, Eleonora e Ilaria colma di gioia e ha raccontato loro di aver sentito “delle situazioni”. 361magazine.com - Grande Fratello, coccole tra due gieffini: “Sentivo delle cose” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Alsta per formarsi una nuova coppia? Javier e Shaila si scambianonotturne, dopo il passo indietro del pallavolista AlJavier e Shaila adesso sono sempre più vicini e ieri notte si sono scambiatia letto. A prendere l’iniziativa è stata la gieffina che lo ha raggiunto a letto. Poco prima, Javier aveva confidato l’intenzione di frenare con Shaila a Jessica. Ma poco dopo, il pallavolista si è lasciato trascinare dalla Gatta. Shaila, dal canto suo, ha agito dietro consiglioamiche di Non è la Rai e si è fiondata nel suo letto in piena notte. Il pallavolista l’ha abbracciata e sono scattate letra i due. Poi, come un’adolescente al primo amore, la Gatta è tornata da Pamela, Eleonora e Ilaria colma di gioia e ha raccontato loro di aver sentito “situazioni”.

