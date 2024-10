Liberoquotidiano.it - "Finché sarò segretaria...". Schlein sogna Palazzo Chigi: ma dal Pd la snobbano

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ci mancava pure la promessa di Elly. Ladel Partito democratico, dopo l'esibizione con J-Ax, oraun palco più prestigioso: quello di. Nonostante dal suo partito siano arrivate delle portate contro la sua segreteria - Vincenzo De Luca e Paolo Gentiloni su tutti, la dem continua per la sua strada. E si augura che in futuro possa governare il Paese. Ma non con i soliti inciuci dicome il Pd ci ha abituato in questi anni. Bensì con il voto degli italiani. "Continuo a essere contraria alle grandi intese:io, il Pd non farà larghe intese. Il Pd deve governare vincendo le elezioni". Così ladel Pd, Elly, durante la presentazione del libro 'L'imprevista' a Bologna.