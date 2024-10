Eleganza senza compromessi: la Tod’s Field Jacket in lana Merino (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel mondo della moda, la fusione tra estetica e funzionalità è sempre più ricercata, soprattutto quando si tratta di capi d’abbigliamento destinati a diventare essenziali nel guardaroba di ogni uomo contemporaneo. È proprio in questa direzione che si colloca la nuova Tod’s Field Jacket, un capo che unisce il rinomato stile italiano alla performance tecnica, grazie all’utilizzo della pregiata lana Merino Extra Fine certificata Woolmark. Il perfetto connubio tra eccellenza e innovazione Tod’s, noto per la sua maestria artigianale e la sua attenzione ai dettagli, ha collaborato con Woolmark, leader mondiale nella certificazione delle fibre di lana, per creare un capo che promette non solo Eleganza ma anche eccezionali prestazioni. La Tod’s Field Jacket, infatti, è realizzata interamente in lana Merino, una fibra naturale apprezzata per la sua incredibile morbidezza e resilienza. Quifinanza.it - Eleganza senza compromessi: la Tod’s Field Jacket in lana Merino Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel mondo della moda, la fusione tra estetica e funzionalità è sempre più ricercata, soprattutto quando si tratta di capi d’abbigliamento destinati a diventare essenziali nel guardaroba di ogni uomo contemporaneo. È proprio in questa direzione che si colloca la nuova, un capo che unisce il rinomato stile italiano alla performance tecnica, grazie all’utilizzo della pregiataExtra Fine certificata Woolmark. Il perfetto connubio tra eccellenza e innovazione, noto per la sua maestria artigianale e la sua attenzione ai dettagli, ha collaborato con Woolmark, leader mondiale nella certificazione delle fibre di, per creare un capo che promette non soloma anche eccezionali prestazioni. La, infatti, è realizzata interamente in, una fibra naturale apprezzata per la sua incredibile morbidezza e resilienza.

