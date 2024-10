Ilrestodelcarlino.it - Due Torri a Bologna, la cintura con tre maxi opere medievali

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Tre capolavori dellamedievale si stagliano sul rivestimento che avvolge il cantiere della Garisenda. Come una cartolina o un biglietto da visita, è proprio un invito rivolto a tutti, cittadini e visitatori, a scoprire i tesori antichi custoditi nei musei civici cittadini, ma anche un dispositivo simbolico e identitario, destinato ad accompagnare la vita del cantiere e della città per la durata dei lavori. L’opera che fu di Pelagio Palagi La primasagoma è quella di un cavaliere appostato a presidio di piazza di Porta Ravegnana, da dove sbuca affacciandosi sul fronte di via Rizzoli. È il prezioso acquamanile conservato nel Museo civico medievale, opera in bronzo di un maestro della Germania settentrionale, datata 1230-1240 e appartenuta a un raffinato bolognese: Pelagio Palagi (1775-1860), architetto, artista e collezionista.