Dimarco si conferma anche con l’Italia Pochi come lui in Europa!

(Di sabato 12 ottobre 2024) La prestazione di Federicoin Italia-Belgio è uno spettacolo assoluto. E non è la prima volta con la nazionale, ormaisonolui in. PRESTAZIONE – Federicoè diventato un giocatore incredibile. In questa stagione è nettamente il migliore con l’Inter e ha cancellato gli incubi dell’Europeo giocato in maniera disastrosa. L’esterno ha rialzato la testa, ha reagito con forza ed ha migliorato alcuni dei suoi difetti. Il più grande? La resistenza. Oggiè un calciatore che dura tranquillamente 90 minuti macinando chilometri e aggiungendo alla sua corsa l’immensa qualità del magico sinistro.esterno di caratura internazionale! MAGIE –in campo ha qualcosa di magico. La palla per Andrea Cambiaso durante Italia-Belgio è poesia, cosìl’assist per lo stesso esterno della Juventus nella stessa partita.