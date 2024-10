Cucurella racconta | I ladri sono entrati a casa nostra mia moglie li ha affrontati e sono scappati

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marcha parlato del famoso episodio del fallo di mano non visto da Taylor nei quarti di finale agli Europei contro la Germania: “Mio Dio, che spavento. Me lafatta addosso. Ho guardato l’arbitro e ho visto con certezza che ha detto: ‘Non è rigore!’ Midetto: ‘Calmati’. Ma non lostato fino alla ripresa del gioco”. Oltre a quell’episodio, il terzino sinistro del Chelsea ha anche parlato di un episodio accaduto a Londra: “Il giorno di Brasile-Serbia ai Mondiali hanno fatto irruzione in, noi eravamo di sotto a guardare la partita, ierano di sopra. Miaè salita e li ha. Per fortuna, ma noi siamo tornati in albergo”.: “I, miali ha” SportFace.