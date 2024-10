Ilgiorno.it - Cremona è la città più inquinata d’Italia: città ostaggio del clima tropicale e dello smog

(Di sabato 12 ottobre 2024)– Notti tropicali record a. Questa espressione indica un eventotico estremo in cui la temperatura notturna non scende al di sotto dei 20 gradi. Con 84 notti il capoluogo cremonese è secondo solo a Milano (101) e lo scorso anno ha contato un numero doppio di notti calde e umide registrate a Lodi (40 come Bergamo). È di 79 il numero di notti daestremo raggiunto da Monza e 70 in quella di Brescia. Secondo le rilevazioni di Copernicus, il programma europeo che si occupa di rilevazioni satellitari che ha diffuso i dati, il fenomeno colpisce di più il sud, la Pianura Padana e ledensamente urbanizzate. La tropicalizzazione delquindi non passa solo dall’aumento di frequenza di bombe d’acqua, grandinate e temporali di forte intensità, ma anche da bolle di umidità e caldo.