Lettera43.it - Così gli Usa per 20 anni sono stati il bancomat del terrore in Iraq

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un sistema fraudolento che perha permesso di dirottare miliardi di dollari dalle casse della Federal Reserve di New York verso le tasche di gruppi terroristici e milizie anti-americane in. È quanto emerge da una dettagliata inchiesta del consorzio giornalistico Occrp, che getta una luce inquietante sui meccanismi finanziari che alimentano l’instabilità in Medio Oriente. Il meccanismo è tanto semplice quanto redditizio: banche irachene compiacenti presentano false fatture di importazione per ottenere dollari dalla Banca centrale del Paese, che a sua volta li preleva dal conto presso la Fed di New York dove confluiscono i proventi del petrolio iracheno. Soldi che invece di pagare merci inesistenti finiscono sui conti di società di facciata legate a organizzazioni come lo Stato Islamico o le milizie filo-iraniane.