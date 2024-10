Ilrestodelcarlino.it - C’è la corazzata Ragusa per la Thunder. La Feba nella tana dell’Umbertide

(Di sabato 12 ottobre 2024) Seconda giornata del campionato "Techfind" di A2 femminile. La HalleyMatelica debutta oggi in casa (al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, alle ore 15) contro la Passalacqua. LaCivitanova, invece, va in trasferta, con match in programma oggi alle 18. Andiamo con ordine. La formazione siciliana allenata da coach Mara Buzzanca è considerata tra le più forti del campionato. Viene da 11 stagioni consecutive in A1 (l’anno scorso è stata semifinalista), ora si trova in A2 soltanto per sua richiesta di ricollocamento.sua bacheca ci sono due Coppe Italia di A1, quattro finali scudetto e due partecipazioni all’EuroCup Women. Parliamo, dunque, di una "squadra profonda e talentuosa", come la definisce il coach delle matelicesi, Domenico Sorgentone.