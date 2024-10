Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: domani appuntamento importante alla ’Balducci’. I 35 anni del Remole. In campo tante stelle

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) IlC5 si prepara a vivere una domenica di grandea 5, per festeggiare in maniera degna i 35di attività del club che ha sede a Pontassieve. La società ha infatti organizzato un vero e proprio galà del futsal, improntato sulla disputa di un triangolare al quale prenderanno parte i padroni di casa del(militanti nella Serie C1 toscana), il Boca Livorno di Serie B e, clamoroso ma vero, il Genzano di Serie A. Il Genzano presenterà ingiocatori del calibro di Stefano Mammarella (sicuramente il più grande portiere italiano della storia della disciplina), l’argentino Pablo Taborda (reduce dai Mondiali disputati in Uzbekistan in cui ha ottenuto il secondo posto alle spalle del Brasile) e la stella del futsal mondiale, Ricardinho, che sarà il grande protagonista del prossimo campionato di Serie A proprio con la maglia della formazione castellana.