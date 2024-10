Atp Shanghai, Sinner batte Machac: è in finale. «Chiudere l’anno da numero 1 era il mio sogno da bambino» (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora una finale per Jannik Sinner in questo 2024 strepitoso per l’azzurro numero uno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l’altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. Il secondo set scorre Feedpress.me - Atp Shanghai, Sinner batte Machac: è in finale. «Chiudere l’anno da numero 1 era il mio sogno da bambino» Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora unaper Jannikin questo 2024 strepitoso per l’azzurrouno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomascon il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l’altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. Il secondo set scorre

