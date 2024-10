500° Anniversario della scoperta di Verrazzano della Baia di New York e 60° Anniversario del Ponte Verrazzano-Narrows (Di sabato 12 ottobre 2024) 500° Anniversario della scoperta di Verrazzano della Baia di New York e 60° Anniversario del Ponte Verrazzano-Narrows Dal 1976, l’Italian Heritage and Culture Committee of New York, Inc. (IHCC-NY, Inc.) ha avviato prima una settimana e ora un mese di collaborazione con altre organizzazioni italiane e italoamericane, con la missione di promuovere, presentare e preservare la cultura italiana e italoamericana nell’area dei Tre Stati. Laprimapagina.it - 500° Anniversario della scoperta di Verrazzano della Baia di New York e 60° Anniversario del Ponte Verrazzano-Narrows Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 500°didi Newe 60°delDal 1976, l’Italian Heritage and Culture Committee of New, Inc. (IHCC-NY, Inc.) ha avviato prima una settimana e ora un mese di collaborazione con altre organizzazioni italiane e italoamericane, con la missione di promuovere, presentare e preservare la cultura italiana e italoamericana nell’area dei Tre Stati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

500° Anniversario della scoperta di Verrazzano della Baia di New York e 60° Anniversario del Ponte Verrazzano-Narrows - Dal 1976, l’Italian Heritage and Culture Committee of New York, Inc. (IHCC-NY, Inc.) ha avviato prima una settimana e ora un mese di collaborazione con altre organizzazioni italiane e italoamericane, ... (agenziacomunica.net)