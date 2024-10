4 Torri, stasera il debutto. A Padova la prima uscita: "Torneo tutto da scoprire» (Di sabato 12 ottobre 2024) Con la trasferta a Padova, inizia il campionato di serie B per la 4 Torri. La squadra ferrarese sarà impegnata stasera alle 20.30, sul campo del Valsugana Volley, nell’ambito del primo turno del girone B del campionato cadetto (si gioca all’Arcostruttura di via Don Minzoni). La 4 Torri si presenta pronta all’appuntamento dopo oltre un mese e mezzo di preparazione e diverse amichevoli disputate. In tutto questo periodo il problema più importante è stata la rinuncia a Michael Zanni, l’alzatore candidato ad essere il titolare nel ruolo: assenza che si avrà anche questa sera visto il perdurare dei problemi fisici del giocatore. L’allenatore Andrea Fortunati (nella foto), che inizia la seconda stagione alla guida della 4 Torri, ha presentato così la gara: "Nell’ultima settimana abbiamo completato il lavoro di affinamento di alcuni aspetti tecnici e si sono visti passi in avanti. Sport.quotidiano.net - 4 Torri, stasera il debutto. A Padova la prima uscita: "Torneo tutto da scoprire» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Con la trasferta a, inizia il campionato di serie B per la 4. La squadra ferrarese sarà impegnataalle 20.30, sul campo del Valsugana Volley, nell’ambito del primo turno del girone B del campionato cadetto (si gioca all’Arcostruttura di via Don Minzoni). La 4si presenta pronta all’appuntamento dopo oltre un mese e mezzo di preparazione e diverse amichevoli disputate. Inquesto periodo il problema più importante è stata la rinuncia a Michael Zanni, l’alzatore candidato ad essere il titolare nel ruolo: assenza che si avrà anche questa sera visto il perdurare dei problemi fisici del giocatore. L’allenatore Andrea Fortunati (nella foto), che inizia la seconda stagione alla guida della 4, ha presentato così la gara: "Nell’ultima settimana abbiamo completato il lavoro di affinamento di alcuni aspetti tecnici e si sono visti passi in avanti.

