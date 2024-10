Inter-news.it - Zielinski rivela: «Sono stato vicino al Liverpool. Saltò per un motivo»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La storia di Piotrda calciatore è piena di sorprese nonostante abbia passato molti anni al Napoli. Il centrocampista dell’Inter ha raccontato un aneddoto sul canale Youtube Foot Truck. PASSATO – Piotrè sempresotto gli occhi del. Pochi anni fa i Reds si erano interessati al calciatore del Napoli per portarlo via a parametro zero senza però riuscire a convincerlo. Alla fine l’Inter lo ha acquie da luglio il centrocampista si allena agli ordini di Simone Inzaghi. Qualche sprazzo della sua migliore versione si è già visto, chiedere al Manchester City per maggiori informazioni. Il corteggiamento deliniziò però nel 2016 prima ancora che lo acquistasse il Napoli.