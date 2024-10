XFactor dal sapore dolce amaro per la band sannita Aura & Marilyn: la scelta (sofferta) di Agnelli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSerata amara per gli Aura & Marilyn, la band sannita che ha fatto il suo debutto sul palco di XFactor. Durante la seconda e ultima puntata dei Bootcamp, il giudice Manuel Agnelli è rimasto colpito dalla loro performance, assegnandogli una sedia. Una gioia, purtroppo, di breve durata, poiché la band ha poi perso il posto conquistato. I tre artisti, originari della Valle Telesina, si sono esibiti sulle note di “Grounds”: “Avete suonato decisamente bene, è una bella versione. Rendere potente un brano non dipende solo dal suono o dal volume, ma anche dall’intenzione con cui lo si suona” ha commentato Agnelli. Nonostante tutte le sedie fossero già assegnate al momento della loro esibizione, Agnelli ha deciso di ‘switchare’ con il cantante Alfredo Bruno, spiegando che si trattava di una “questione di coerenza di percorso” all’interno del programma. Anteprima24.it - XFactor dal sapore dolce amaro per la band sannita Aura & Marilyn: la scelta (sofferta) di Agnelli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSerata amara per gli, lache ha fatto il suo debutto sul palco di. Durante la seconda e ultima puntata dei Bootcamp, il giudice Manuelè rimasto colpito dalla loro performance, assegnandogli una sedia. Una gioia, purtroppo, di breve durata, poiché laha poi perso il posto conquistato. I tre artisti, originari della Valle Telesina, si sono esibiti sulle note di “Grounds”: “Avete suonato decisamente bene, è una bella versione. Rendere potente un brano non dipende solo dal suono o dal volume, ma anche dall’intenzione con cui lo si suona” ha commentato. Nonostante tutte le sedie fossero già assegnate al momento della loro esibizione,ha deciso di ‘switchare’ con il cantante Alfredo Bruno, spiegando che si trattava di una “questione di coerenza di percorso” all’interno del programma.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X-Factor, pagelle dei Bootcamp: Paola Iezzi sicura (7), Marina Del Grosso presuntuosa (3), Manuel Agnelli, dov'è il sangue? (5,5) - X-Factor archivia anche la seconda serata di Bootcamp. Dopo Jake La Furia e Achille Lauro, è stato il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli scegliere i quattro da portare agli Home Visit. (leggo.it)

I valdarnesi Punkcake dominano a X Factor: superano anche i bootcamp e volano agli home visit - Altro step superato per i Punkcacke: la band valdarnese ha infatti superato anche i bootcamp. Entrati in puntata come membri della squadra di Manuel Agnelli, hanno ottenuto una delle quattro ‘sedie’, ... (valdarnopost.it)

X Factor 2024, stasera su Sky i Bootcamp di Manuel Agnelli e Paola Iezzi: a chi andranno le sedie? - Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, spazio ai secondi e ultimi Bootcamp di X Factor 2024. A definire la propria squadra, dopo l’attribuzione delle quattro sedie, saranno Manuel A ... (comingsoon.it)