WWE: Preoccupazione nel backstage per il sanguinamento non previsto di McIntyre a Bad Blood (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se dovessimo scegliere per cosa ricordare Bad Blood, ovviamente non potremmo che scegliere l'epocale Hell in a Cell che ha visto distruggersi a vicenda CM Punk e Drew McIntyre, raggiungendo livelli di violenza che la WWE non vedeva da anni. McIntyre ha sanguinato copiosamente, a causa di una ferita in testa imprevista, che ha avuto bisogno di 16 punti di sutura. Alla fine è andato tutto secondo i piani L'episodio ha destabilizzato non poco il backstage. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, dietro le quinte e a bordo ring si è scatenato il panico, perché Drew stava perdendo molto sangue ed erano tutti preoccupati per la gravità dell'infortunio. All'inizio hanno pensato di far entrare il medico nella gabbia per fermare l'emorragia, ma alla fine hanno deciso di non farlo, visto che si trattava di un Hell in a Cell match.

VIDEO : Le ferite e la rabbia di Drew McIntyre dopo il suo match a Bad Blood - Una circostanza prevedibile a causa della brutale stipulazione. “F*ck off” pic. twitter. Drew McIntyre after the HIAC match last night. L’Hell in a Cell match tra Drew McIntyre e CM Punk visto a Bad Blood ha fatto gioire il pubblico di Atlanta, sia per il suo esito che per lo svolgimento in se della contesa. (Zonawrestling.net)

WWE : Drew McIntyre ha ricevuto 16 punti di sutura dopo il match Hell In A Cell a WWE Bad Blood - McIntyre ha affrontato CM Punk in un brutale match Hell in a Cell durante il premium live event. Hell in a Cell, match noto per le sue condizioni estreme e per essere teatro di grandi scontri, ha visto lo scontro tra McIntyre e Punk che non ha fatto eccezione, confermando il suo status di battaglia epica e cruenta. (Zonawrestling.net)

WWE : Tensione alle stelle durante l’ultimo confronto tra CM Punk e Drew McIntyre Prima di Bad Blood - Ha pianificato di mandare Drew McIntyre in Scozia “in una bara” dopo Bad Blood, qualcosa per cui Drew “ha pregato”, e sabato Punk porterà via tutto a McIntyre in un match brutale. Punk ha menzionato il suo soprannome, “Voice of the Voiceless”, dicendo di essere “senza voce”, poiché non aveva nulla da dire a Drew. (Zonawrestling.net)