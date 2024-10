Lanazione.it - Vittorio Prencipe è oro sul ring della “Dogali”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una vittoria, due pareggi e due sconfitte sono il bilancio degli atletiPugilistica Carrarese "Enrico Bertola" che allaha organizzato una riunione interregionale valida per cinque memorial: il 75° "Enrico Bertola", il 26° "Enrico Salomoni", il 23° "Luca Gasparotti", il 17° "Dino Galli", il 12° "Umberto Franchi". Sulpugili delle categorie school boys (combattimenti da tre riprese da 1’30’’), school girls (tre riprese da 1’30’’), junior (tre riprese da 2’), elite (tre riprese da 3’). Per la società di via Cattaneo l’unico successo è arrivato dal giovane(all’angolo Cristian) che tra gli junior 50 kg. ha sconfitto ai punti Antonio Minasi (Francis Boxing Milano), confermandosi giovane di talento e dal futuro interessante.