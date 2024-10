Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 15:30

(Di venerdì 11 ottobre 2024)DELL’11 OTTOBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA TRIONFALE A SALARIA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, POI ANCORA CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD. CI SPOSTIAMO SULLA A24, RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO IL TRATTO URBANO DALLA TANGENZIALE EST SINO ALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN USCITA DA. SULLA VIA APPIA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, CODE VERSO ALBANO. QUALCHE PROBLEMA SULL’ARDEATINA, DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA IL DIVINO AMORE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. PER CHI SI SPOSTA VERSO OSTIA CI SONO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.