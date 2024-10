Tutto.tv - Valerio fa uno show a UeD, De Filippi “mortifica” Sabrina, Martina annulla un’esterna

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La puntata di venerdì 11 ottobre di Uomini e Donne è stata piuttosto esilarante, specie per alcune uscite di Maria Denei riguardi di alcuni partecipanti. Nello specifico,è tornato per Gemma Galgani, ma la conduttrice non ha potuto fare a meno di fare dell’ironia. Successivamente, poi, si è parlato anche die Gabriele e, in tale occasione, la padrona di casa ha fatto un discorso molto duro nei riguardi della dama. Maria Deapre gli occhi a Gemma e prende in giroa Uomini e Donne A Uomini e Donne, ormai, lodel momento riguarda Gemma e. Quest’ultimo è stato mandato via a seguito di una segnalazione, ma poi è tornato in studio scusandosi con Gemma. La donna, inizialmente, ha ammesso di volergli dare un’altra chance, ma poi ha cambiato idea.