Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran (Di venerdì 11 ottobre 2024) La richiesta nella fase finale della campagna elettorale La campagna di Donald Trump ha chiesto che veicoli e aerei militari trasportino e proteggano l'ex presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane che porteranno al voto del 5 novembre, citando i timori di un piano per assassinarlo da parte dell'Iran. Lo riferisce il Washington Post

Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran

