Oasport.it - Superbike: Razgatlioglu si impone anche nella FP2 al GP del Portogallo, Bulega fuori dalla top 5

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La pioggia continua a non risparmiare Estoril, località lusitana che ospita questo weekend il GP del, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di. Dopo una prima sessione di prove libere bagnata, i pilotiFP2 hanno dovuto fare i conti con una pista molto umida e con chiazze, poi di nuovo inondata dalle gocce a dieci minutifine del turno. Nonostante le condizioni assai complicate, l’attuale leader del Mondiale Toprakha continuato a dettare legge. Prendendosi non pochi rischi infatti il turco in sella alla BMW ha fermato i cronometri a 1’37.355, precedendo di +0.710 la Ducati di Danilo Petrucci, secondo davanti alla Kawasaki di Alex Lowes, terzo a +0.719, Bene poi Alvaro Bautista (Ducati), piazzatosi al quarto posto con un gap di +0.892. Segue quindi il connazionale Iker Lecuona (Honda), quinto a +0.892.