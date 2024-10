Sull’impianto eolico la bufera del Consiglio comunale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sorano (Grosseto), 11 ottobre 2024 - Il Consiglio comunale di Sorano ha detto “no” all’impianto eolico. Lo ha fatto approvando all’unanimità le nove osservazioni contro il progetto per un impianto eolico industriale. Il piano denominato “Energia Sorano”, è stato proposto dalla società Fred Olsen Renewables Italy Srl e prevede l’installazione di otto pale di grandi dimensioni nella zona di monte Elmo. “Siamo soddisfatti dell’approvazione all’unanimità alle osservazioni contro l’impianto eolico – commenta il sindaco Ugo Lotti –: è una battaglia che non deve avere colori politici, ma deve essere trasversale e coinvolgere tutta la comunità”. Aver dato anche un profilo istituzionale a questa battaglia contro l’eolico è sicuramente un messaggio forte che arriva dopo le osservazioni contrarie al progetto ma la battaglia è ancora lunga. Lanazione.it - Sull’impianto eolico la bufera del Consiglio comunale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sorano (Grosseto), 11 ottobre 2024 - Ildi Sorano ha detto “no” all’impianto. Lo ha fatto approvando all’unanimità le nove osservazioni contro il progetto per un impiantoindustriale. Il piano denominato “Energia Sorano”, è stato proposto dalla società Fred Olsen Renewables Italy Srl e prevede l’installazione di otto pale di grandi dimensioni nella zona di monte Elmo. “Siamo soddisfatti dell’approvazione all’unanimità alle osservazioni contro l’impianto– commenta il sindaco Ugo Lotti –: è una battaglia che non deve avere colori politici, ma deve essere trasversale e coinvolgere tutta la comunità”. Aver dato anche un profilo istituzionale a questa battaglia contro l’è sicuramente un messaggio forte che arriva dopo le osservazioni contrarie al progetto ma la battaglia è ancora lunga.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Modigliana - l’impianto eolico arriva in consiglio comunale - Va ricordato che un progetto pubblicato sul sito del ministero dell’Ambiente avvia la procedura di valutazione di impatto ambientale da parte dell’impresa ‘Ski W Ab Srl’ con sede in Milano, per realizzare un impianto eolico da otto aerogeneratori da 6,6 mw ciascuno, per una potenza complessiva pari a 52,8 mw, assoggettato a dichiarazione di pubblica utilità, individuando l’impianto nella zona ... (Ilrestodelcarlino.it)