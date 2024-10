Studente aggredito a scuola, 16enne spinto contro un muro prima di entrare. Dopo l’aggressione entra in classe ma sta male e finisce in ospedal (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza si è verificato ieri mattina davanti in un istituto scolastico di Modena. Come segnala Il Resto del Carlino, pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni, un Studente di 16 anni è stato aggredito da un altro ragazzo che lo ha spinto con violenza contro un muro per poi darsi alla fuga. L'articolo Studente aggredito a scuola, 16enne spinto contro un muro prima di entrare. Dopo l’aggressione entra in classe ma sta male e finisce in ospedal . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza si è verificato ieri mattina davanti in un istituto scolastico di Modena. Come segnala Il Resto del Carlino, pochi minutidell'inizio delle lezioni, undi 16 anni è statoda un altro ragazzo che lo hacon violenzaunper poi darsi alla fuga. L'articoloundiinma stain

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bullismo Shock : Studente Disabile Aggredito e Deriso da un Coetaneo - Video Finisce sui Social - L’Accaduto Secondo quanto riportato, il ragazzo è stato avvicinato da un altro studente che ha iniziato a seguirlo, rivolgendogli insulti e frasi denigratorie come “sei storto di testa?” e chiedendogli in modo sarcastico da quale cartone animato fosse uscito. Questo bullismo su studente disabile è diventato un video shock sui social. (Zon.it)

Studente aggredito dopo la manifestazione per la Palestina : in un video il volto degli aggressori - In un video consegnato alle forze dell'ordine (e che abbiamo visionato) il volto degli squadristi. Parla il ragazzo di 18 anni, studente del Liceo Righi, si stava allontanando dalla manifestazione pro Palestina quando è stato affiancato e picchiato da tre ragazzi di poco più giovani di lui. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bullismo - video shock. Uno studente disabile aggredito da un coetaneo - E’ stato avvicinato da un giovane che prima lo ha seguito prendendolo in giro, rivolgendosi a lui chiedendogli "sei storto di testa?", continuando con questo tono, incalzandolo, dicendo da quale cartone animato fosse uscito, e ancora chiedendogli se aveva un euro. Ma soprattutto la presa di coscienza trasversale deve essere quella degli adulti, perché non è più possibile girarsi dall’altra parte, ... (Lanazione.it)