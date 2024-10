Stellantis, Tavares “Non abbandoniamo l’Italia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Stellantis non ha alcuna intenzione di abbandonare l’Italia. Vuole mantenere la leadership nel Paese e migliorare la situazione in Europa. Lo ha ribadito il Ceo, Carlos Tavares, nel corso di un’audizione presso le commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Tavares ha chiarito che Stellantis è pronta al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dalle regole europee, ma ha chiesto alla politica “una stabilità della regolamentazione”, perché nel settore automotive i tempi sono lunghi ed è necessario programmare con largo anticipo. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Stellantis, Tavares “Non abbandoniamo l’Italia” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –non ha alcuna intenzione di abbandonare. Vuole mantenere la leadership nel Paese e migliorare la situazione in Europa. Lo ha ribadito il Ceo, Carlos, nel corso di un’audizione presso le commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato.ha chiarito cheè pronta al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dalle regole europee, ma ha chiesto alla politica “una stabilità della regolamentazione”, perché nel settore automotive i tempi sono lunghi ed è necessario programmare con largo anticipo. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

