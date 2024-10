Sono circa 6 milioni gli italiani che vorrebbero cambiare fornitore luce e gas, ma non lo fanno. Perchè? Dubbi, paure, perplessità. Cerchiamo di fare chiarezza, sfatare falsi miti e scopriamo alcuni dispositivi che possono aiutarci a risparmiare e monitorare i consumi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Principalmente per ottenere un risparmio energetico, lo scorso anno circa 6 milioni di italiani hanno cambiato fornitore luce, oltre 3 milioni quello del gas eppure, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Annalect Sono ancora tanti – circa 6 milioni – coloro che hanno paure, Dubbi, incertezza a farlo. Spesso, dietro questa scelta, si nascondono una o più credenze infondate. Dal timore di dover pagare costi extra a quello di restare al buio, o peggio al freddo. Iodonna.it - Sono circa 6 milioni gli italiani che vorrebbero cambiare fornitore luce e gas, ma non lo fanno. Perchè? Dubbi, paure, perplessità. Cerchiamo di fare chiarezza, sfatare falsi miti e scopriamo alcuni dispositivi che possono aiutarci a risparmiare e monitorare i consumi Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Principalmente per ottenere un risparmio energetico, lo scorso annodihanno cambiato, oltre 3quello del gas eppure, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Annalectancora tanti –– coloro che hanno, incertezza a farlo. Spesso, dietro questa scelta, si nascondono una o più credenze infondate. Dal timore di dover pagare costi extra a quello di restare al buio, o peggio al freddo.

