Simeone è un obiettivo del Torino: ADL lo cede per 15mln (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tuttosport – Simeone è un obiettivo del Torino: ADL lo cede per 15mln L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’interesse del Torino per Giovanni L'articolo Simeone è un obiettivo del Torino: ADL lo cede per 15mln proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Simeone è un obiettivo del Torino: ADL lo cede per 15mln Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tuttosport –è undel: ADL loperL’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’interesse delper Giovanni L'articoloè undel: ADL loperproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simeone nel mirino del Torino : pronta un’offerta da 10 milioni - Una situazione che potrebbe spingerlo a valutare nuove opportunità. Il Torino sta pianificando un investimento di 10 milioni di euro per assicurarsi Giovanni Simeone nel prossimo mercato di gennaio. Il Torino vede in Simeone l’uomo giusto per l’attacco Il club granata ritiene che Simeone possa essere il profilo ideale per potenziare il reparto offensivo. (Napolipiu.com)

Torino su Simeone - intanto il Napoli tiene d’occhio Bonny - Secondo il giornalista Nicolò Schira il Napoli starebbe monitorando l’attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny. Mentre per il Torino ci sarebbe l’idea di Giovanni Simeone a … L'articolo Torino su Simeone, intanto il Napoli tiene d’occhio Bonny proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Torino a caccia di un nuovo attaccante : Giovanni Simeone nel mirino - ma l’operazione è complessa - Il colombiano sarà indisponibile per gran parte della stagione, costringendo il club a considerare l’acquisto di un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Paolo Vanoli. Il Torino, guidato dal presidente Urbano Cairo, si trova in una situazione delicata dopo il serio infortunio occorso a Duvan Zapata. (Dailynews24.it)