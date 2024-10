Robert Downey Jr. in trattative per recitare in The Hider (Di venerdì 11 ottobre 2024) Robert Downey Jr. in trattative per recitare in The Hider Secondo quanto riferito, la Universal Pictures svilupperà un progetto basato su The Hider, un racconto dell’acclamata autrice americana Julianna Baggott. Robert Downey Jr., che ha già lavorato con lo studio per Oppenheimer (2023) di Christopher Nolan, è in trattative per recitare nella produzione. Dopo il grande successo della loro precedente collaborazione, che ha portato Downey Jr. a vincere l’Oscar come Miglior attore non protagonista, l’attore e la Universal Pictures dunque potrebbero unirsi nuovamente per un adattamento di questo racconto. I dettagli della trama non sono stati resi noti, ma Deadline riferisce che il progetto è in fase di sviluppo iniziale. Lo Universal ha anche incaricato Andrew Barrer e Gabriel Ferrari di sviluppare una sceneggiatura tratta dal racconto di Baggott. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Jr. inperin TheSecondo quanto riferito, la Universal Pictures svilupperà un progetto basato su The, un racconto dell’acclamata autrice americana Julianna Baggott.Jr., che ha già lavorato con lo studio per Oppenheimer (2023) di Christopher Nolan, è inpernella produzione. Dopo il grande successo della loro precedente collaborazione, che ha portatoJr. a vincere l’Oscar come Miglior attore non protagonista, l’attore e la Universal Pictures dunque potrebbero unirsi nuovamente per un adattamento di questo racconto. I dettagli della trama non sono stati resi noti, ma Deadline riferisce che il progetto è in fase di sviluppo iniziale. Lo Universal ha anche incaricato Andrew Barrer e Gabriel Ferrari di sviluppare una sceneggiatura tratta dal racconto di Baggott.

