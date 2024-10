Ricostruito dopo l'alluvione: inaugura il nuovo campo da calcio "Tonino Pantieri" di Meldola (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica, dalle ore 14, presso l’area del campo sportivo di Meldola verrà inaugurato il nuovo campo da calcio “Tonino Pantieri”. I lavori di rifacimento si sono resi necessari a seguito dell'alluvione del maggio 2023 quando il campo da calcio di via Quattro Novembre era stato completamente invaso Forlitoday.it - Ricostruito dopo l'alluvione: inaugura il nuovo campo da calcio "Tonino Pantieri" di Meldola Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica, dalle ore 14, presso l’area delsportivo diverràto ilda”. I lavori di rifacimento si sono resi necessari a seguito dell'del maggio 2023 quando ildadi via Quattro Novembre era stato completamente invaso

