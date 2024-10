Ilgiorno.it - Rescaldina, infortunio sul lavoro: grave un operaio colpito da un tondino di ferro

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Legnano), 11 ottobre 2024 – Unè statoda undied è stato trasportato in ospedale in codice rosso.incidente sulquello che è accaduto a, in un'azienda di via Castellanza, oggi pomeriggio, venerdì 11 ottobre, poco dopo le 16,30. Il fatto si è verificato alla Omb, l’azienda dell'hinterland nord ovest di Milano che produce valvole. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: dopo essere stato stabilizzato, il lavoratore è stato portato in condizioni critiche al nosocomio di Legnano. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Legnano, che ora sono alper cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Insieme ai tecnici dell’Ats, i militari hanno effettuato i rilievi nel capannone e ascoltato le testimonianze dei lavoratori che erano presenti.