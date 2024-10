Raffaele De Longis (PD): “Soppresso un treno regionale senza il minimo interesse della politica locale” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Un altro collegamento ferroviario, il treno delle 21176 delle 10 e 07 Benevento – Caserta – Napoli Centrale è stato eliminato”. Ad affermarlo è Raffaele De Longis, consigliere provinciale e comunale del Partito Democratico. “Un collegamento regionale Soppresso dunque e per ora sostituito da due bus, e dal 14 dicembre cancellato definitivamente senza il minimo interessamento della politica locale. Una beffa peraltro, perché il treno in questione non viene cancellato tout court, ma continua a essere operativo invece per chi parte da Caserta, capoluogo che invece di collegamenti ferroviari con Napoli ne ha numerosi (praticamente un treno ogni 30 minuti)Una contingenza stucchevole, perché vengono scippati collegamenti regionali fondamentali per i cittadini sanniti nel silenzio generale. Anteprima24.it - Raffaele De Longis (PD): “Soppresso un treno regionale senza il minimo interesse della politica locale” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Un altro collegamento ferroviario, ildelle 21176 delle 10 e 07 Benevento – Caserta – Napoli Centrale è stato eliminato”. Ad affermarlo èDe, consigliere provinciale e comunale del Partito Democratico. “Un collegamentodunque e per ora sostituito da due bus, e dal 14 dicembre cancellato definitivamenteilinteressamento. Una beffa peraltro, perché ilin questione non viene cancellato tout court, ma continua a essere operativo invece per chi parte da Caserta, capoluogo che invece di collegamenti ferroviari con Napoli ne ha numerosi (praticamente unogni 30 minuti)Una contingenza stucchevole, perché vengono scippati collegamenti regionali fondamentali per i cittadini sanniti nel silenzio generale.

