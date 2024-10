Quando la finale Luna Rossa-Athena Pathway: orario America’s Cup femminile, tv, streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) In cerca di un rivincita. Domenica 13 ottobre (ore 15.15 circa) a Barcellona (Spagna) assisteremo alla finale dell’America’s Cup femminile tra Luna Rossa e Athena Pathway. L’equipaggio italiano e quello britannico si confronteranno per l’ambito premio e il tutto ha il sapore di già visto e sentito, ricordando quanto accaduto nella sfida conclusiva della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia. In quest’ultimo caso fu l’imbarcazione del Regno Unito a spuntarla e si spera che Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) sappiano cambiare lo spartito in questa circostanza, giocando un brutto scherzo alle avversarie. L’imbarcazione italiana ha dimostrato di avere tutte le possibilità per prevalere. Dipenderà anche dalle condizioni del vento che potrebbero sorridere a uno scafo piuttosto che a un altro. Oasport.it - Quando la finale Luna Rossa-Athena Pathway: orario America’s Cup femminile, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In cerca di un rivincita. Domenica 13 ottobre (ore 15.15 circa) a Barcellona (Spagna) assisteremo alladell’Cuptra. L’equipaggio italiano e quello britannico si confronteranno per l’ambito premio e il tutto ha il sapore di già visto e sentito, ricordando quanto accaduto nella sfida conclusiva della Louis Vuitton Cup traPrada Pirelli e Ineos Britannia. In quest’ultimo caso fu l’imbarcazione del Regno Unito a spuntarla e si spera che Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) sappiano cambiare lo spartito in questa circostanza, giocando un brutto scherzo alle avversarie. L’imbarcazione italiana ha dimostrato di avere tutte le possibilità per prevalere. Dipenderà anche dalle condizioni del vento che potrebbero sorridere a uno scafo piuttosto che a un altro.

Quando c’è la finale Luna Rossa-Athena Pathway in Puig Women’s America’s Cup : data - orario e tv - Occhi puntati quindi su Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer), pronte ad inseguire quello che sarebbe il secondo successo a Barcellona per Luna Rossa dopo quello della squadra youth. Dopo aver chiuso la serie di regate di flotta al primo posto con 27 punti a testa, i due team sono pronti a sfidarsi in quella che è una rivincita per l’Italia contro la ... (Sportface.it)

Puig Women’s America’s Cup - sarà ancora Italia-Gran Bretagna : Luna Rossa sfiderà in finale Athena Pathway - Più distanti in classifica Swedish Challenge (15 punti), New Zealand (12) e Jajo Team Dutchsail (7). Dopo la sconfitta di Bruni e compagni contro Ineos Britannia in Louis Vuitton Cup, Luna Rossa sfiderà Athena Pathway nella finale di Puig Women’s America’s Cup 2024. Beffato il team spagnolo (Sail Team BCN) che si è dovuto accontentare del terzo posto con 24 punti nonostante le due vittorie tra la ... (Sportface.it)

Luna Rossa in finale di America’s Cup femminile! Ennesima sfida contro la Gran Bretagna - Ricordando la Finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia, il confronto avrà un seguito relativamente all’appartenenza nazionale degli equipaggi protagonisti domenica 13 ottobre della Finale dell’edizione femminile dell’America’s Cup. Sarà ancora una volta una sfida Italia contro la Gran Bretagna. (Oasport.it)