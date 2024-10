Politano, ritrovata l’auto dell’attaccante del Napoli: i ladri si tengono però il portafoglio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Politano, ritrovata l’auto dell’attaccante del Napoli: i ladri però si tengono il portafoglio dell’ex Inter. La ricostruzione della vicenda Nelle ultime ore si è sollevata la polemica su Napoli e i furti fatti nei confronti dei calciatori partenopei: ultima nei confronti dell’attaccante Matteo Politano, nella quale gli è stata rubata la macchina. Come riportato dal Calcionews24.com - Politano, ritrovata l’auto dell’attaccante del Napoli: i ladri si tengono però il portafoglio Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)del: isiildell’ex Inter. La ricostruzione della vicenda Nelle ultime ore si è sollevata la polemica sue i furti fatti nei confronti dei calciatori partenopei: ultima nei confrontiMatteo, nella quale gli è stata rubata la macchina. Come riportato dal

