Ilrestodelcarlino.it - Pimpa, la cagnolina a pois arriva a Pesaro

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 - Da oggi èta in libreria. Si chiama “va a” ed è una guida turistica. Seguendo il fiuto dellabianca a bolli rossi, disegnata da Altan, la città Capitale della cultura 2024, si scopre un posto a misura di bambino, tutto da esplorare. In venti pagine, coloratissime,e i suoi amici - da coniglietto a Gianni, passando per Tina e Leo - fanno tappa in piazza del Popolo, ai Musei Civici di Palazzo Mosca dove si trova anche la Sonosfera; al Museo Archeologico Oliveriano; alla Biblioteca San Giovanni e al Museo Nazionale Rossini. In sellapercorre la Bicipolitana; dal lido Pavarotti raggiunge piazza Libertà attratta dalla scultura di Arnaldo Pomodoro, Sfera Grande.