Pensionato scomparso, vertice in Procura e tabulati telefonici sotto controllo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha preso una piega giudiziaria la scomparsa di Franco Vettese, il 77enne di Cassino del quale non si ha più traccia da sei giorni. La Procura di Cassino ha dato il via libera all'acquisizione dei tabulati telefonici dell'uomo e dell'individuazione continua, ogni 15 minuti, della sua sim gps

