Pallanuoto: iniziata la Coppa Italia al femminile. Orizzonte, SIS Roma e Plebiscito Padova dominanti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima giornata per ladialche ha visto disputarsi i primi quattro incontri per i due gironi in programma a Catania e a(avanzeranno le prime due di ogni raggruppamento alla fase finale). GRUPPO A In terra siciliana tutto facile per le padrone di casa de L’EkipeCatania e per laTrieste che battono Cosenza e Rapallo. Prima giornata – venerdì 11 ottobreL’Ekipe-Cosenza15-6 L’Ekipe: Celona, Halligan 2 (1 rig.), Jutte 1 (rig.), Viacava 1, Giuffrida, Bettini 2 (1 rig.), Andrews 3, Tabani 1, Gagliardi 1, Hardy, Longo, Leone 2, Condorelli, Moschetti 2. All. Miceli. Smile Cosenza: Nigro, Stavolo, Ciudad 1, Mandelli 1, Misiti, Malluzzo, Morrone 1 (rig.), Lupinogina 3, Santoro, Occhione, Marigliano, Brandimarte. All. Fasanella. Arbitri: Petronilli e Rizzo. Note: parziali 3-2, 3-0, 4-0, 5-4.