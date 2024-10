Olimpia Milano: il primo successo europeo arriva in rimonta contro Parigi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano - L'Olimpia ci mette l'orgoglio, così risale la china nel suo momento più difficile vince la sua prima gara in Eurolega piegando Parigi 79-74. Quando i transalpini firmano il 63-71 al 35' sembra profilarsi un'altra delusione, invece proprio in quel momento l'Armani cambia marcia e infila il parziale giusto. Lo fa grazie a una ripresa speciale di Shields, autore di 17 dei suoi 19 punti nel 2° tempo, dandosi idealmente il campo con un Mirotic da 14 punti nel 1° tempo. Alla presenza del presidente dell'Eurolega Dejan Bodiroga che, qui a Milano, genera ricordi tricolori, i milanesi impazziscono dietro le scorribande di Shorts che dal "basso" dei suoi 175 cm è imprendibile (17 punti), ma proprio nel momento decisivo trovano la chiave per limitarlo. Milano inizia forte con Mirotic autore di 10 punti (17-12), ma le assenze in regia si fanno sentire (20-18 al 10'). Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: il primo successo europeo arriva in rimonta contro Parigi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024)- L'ci mette l'orgoglio, così risale la china nel suo momento più difficile vince la sua prima gara in Eurolega piegando79-74. Quando i transalpini firmano il 63-71 al 35' sembra profilarsi un'altra delusione, invece proprio in quel momento l'Armani cambia marcia e infila il parziale giusto. Lo fa grazie a una ripresa speciale di Shields, autore di 17 dei suoi 19 punti nel 2° tempo, dandosi idealmente il campo con un Mirotic da 14 punti nel 1° tempo. Alla presenza del presidente dell'Eurolega Dejan Bodiroga che, qui a, genera ricordi tricolori, i milanesi impazziscono dietro le scorribande di Shorts che dal "basso" dei suoi 175 cm è imprendibile (17 punti), ma proprio nel momento decisivo trovano la chiave per limitarlo.inizia forte con Mirotic autore di 10 punti (17-12), ma le assenze in regia si fanno sentire (20-18 al 10').

Basket : riscatto Olimpia Milano - rimonta vincente nell’ultimo quarto su Parigi in Eurolega - La differenza è che il 31 dell’Olimpia è quasi solo sull’isola, per Parigi c’è invece vario materiale umano che torna utilissimo. OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PARIS BASKETBALL 79-74 MILANO – Dimitrijevic* 9, Bortolani 3, Causeur 5, Tonut 2, Brooks 2, LeDay 13, Ricci* 5, Diop 4, Caruso ne, Shields* 21, Mirotic* 15, McCormack*. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Parigi 63-71 - Eurolega basket in DIRETTA : l’attacco di Messina perde slancio - parigini di nuovo sul +8 a 5? - Milano deve recuperare il proprio flow offensivo. 32-26 Momento di basket con tanti errori. 20-18 1/2 per Bortolani. 58-59 Prima azione horror: persa di Causeur, Brooks prova a fermare il contropiede di Ward ma c’è fallo e canestro! Errore sul libero però. 43-49 2/2 per Jantunen. 33-37 Anche Sy si isceive alla partita con una tripla: +4 per gli ospiti! 33-34 Side step clamoroso di Hifi, in ... (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Parigi 58-57 - Eurolega basket in DIRETTA : l’EA7 si aggrappa a Shields e torna avanti - Per gli arbitri non c’è nulla da parte del play di Milano: due liberi per lui. Inizia l’ultimo quarto! IL FLOATER DI TONUT SULLA SIRENA! MILANO AVANTI AL 30? sul 58-57! 56-57 1/2 per il finlandese. Ora Milano fa fatica in attacco. 48-54 Cavaliere appena entrato appoggia il +6 sull’invenzione di Lo. (Oasport.it)