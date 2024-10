Nobel per la pace a Nihon Hidankyo, organizzazione dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki: “Per l’impegno contro le armi nucleari” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Nihon Hidankyo. Si tratta dell’associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza dei sopravvissuti che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”. BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its pic.twitter. Ilfattoquotidiano.it - Nobel per la pace a Nihon Hidankyo, organizzazione dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki: “Per l’impegno contro le armi nucleari” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il premioper ladel 2024 è stato assegnato all’antinucleare giapponese. Si tratta dell’associazione deialle bombe atomiche di, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dallee per aver dimostrato attraverso la testimonianza deiche lenon devono mai più essere utilizzate”. BREAKING NEWS The NorwegianCommittee has decided to award the 2024 #PeacePrize to the Japanese organisation. This grassroots movement of atomic bomb survivors fromand, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its pic.twitter.

