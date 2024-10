Minacciano un giovane in Piazza Garibaldi per 250 | arrestati due rapinatori

Minacciano un giovane in Piazza Garibaldi per 2,50: arrestati due rapinatori (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Parma ha arrestato, giovedì 10 ottobre, due marocchini gravemente indiziati di essere autori di una rapina avvenuta in pieno centro, ai danni di un ventenne che rientrava a casa a tarda ora. Il giovane stava percorrendo via Garibaldi quando, all’improvviso, è stato Parmatoday.it - Minacciano un giovane in Piazza Garibaldi per 2,50: arrestati due rapinatori Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Parma ha arrestato, giovedì 10 ottobre, due marocchini gravemente indiziati di essere autori di una rapina avvenuta in pieno centro, ai danni di un ventenne che rientrava a casa a tarda ora. Ilstava percorrendo viaquando, all’improvviso, è stato

