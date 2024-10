Quotidiano.net - Mattarella al vertice con i presidenti Ue. Sul tavolo l’allargamento e i legami con gli Usa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cosiddetto "piano della vittoria" evocato da Volodymyr Zelensky come road map per mettere fine alla guerra con la Russia nel 2025 sarà inevitabilmente al centro deldel gruppo di Arraiolos che da ieri, sotto la presidenza polacca, si riunisce a Cracovia. Sergio(foto) è infatti nella città polacca. Ovviamente iriuniti a Cracovia non hanno un ruolo diretto nelle trattative essendo capi di Stato non esecutivi ma il format Arraiolos, per sua natura del tutto informale e generalmente senza dichiarazioni ufficiali, permette un’ampia libertà di confronto e approfondimento. La presidenza polacca, anche per ovvie ragioni geografiche e storiche, è molto sensibile al tema dell’invasione russa che in questoha voluto portare con forza, indirizzando i lavori sulla necessità di rafforzare itransatlantici a un mese dalle elezioni americane.