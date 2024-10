Maresca e Palmer del Chelsea vincono i premi della Premier League (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 15:53:55 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La coppia del Chelsea Enzo Maresca e Cole Palmer ha vinto i premi mensili della premier League di settembre. L’allenatore Maresca ha vinto il premio come Allenatore del mese della premier League, guidando il Chelsea a 10 punti su 12 possibili, con tre vittorie e un pareggio in quattro partite. Il Chelsea ha battuto Bournemouth, West Ham e Brighton nel mese. Questo è Chelsea. pic.twitter.com/dfBpUusROX —Chelsea FC (@ChelseaFC) 11 ottobre 2024 L’attaccante inglese Palmer è stato nominato Giocatore del mese della premier League, segnando cinque gol e fornendo un assist nel mese. È diventato il primo giocatore a segnare quattro volte nel primo tempo di una partita di premier League contro i Seagulls. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 15:53:55 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La coppia delEnzoe Coleha vinto imensilierdi settembre. L’allenatoreha vinto ilo come Allenatore del meseer, guidando ila 10 punti su 12 possibili, con tre vittorie e un pareggio in quattro partite. Ilha battuto Bournemouth, West Ham e Brighton nel mese. Questo è. pic.twitter.com/dfBpUusROX —FC (@FC) 11 ottobre 2024 L’attaccante ingleseè stato nominato Giocatore del meseer, segnando cinque gol e fornendo un assist nel mese. È diventato il primo giocatore a segnare quattro volte nel primo tempo di una partita diercontro i Seagulls.

