Maltempo, paesi in ginocchio: fango, allagamenti, danni e strade chiuse (Di venerdì 11 ottobre 2024) Meteorologicamente parlando, il peggio è passato: un timido sole ha già fatto capolino nelle prime ore di venerdì e la situazione dovrebbe mantenersi stabile almeno per tutto il weekend. Ma la giornata di giovedì è stata complicata, molto complicata in varie zone della provincia, in particolare

Maltempo in Toscana - l’Italia tra i Paesi meno assicurati : il 55% delle case è a rischio - Un cambio di rotta è necessario, magari con aiuti atti a indirizzare le famiglie a un’auto tutela, che non può però in alcun modo esimere il governo da interventi sostanziali, preventivi e postumi (così come da controlli sull’operato in ambito locale). Qualcosa che dovrebbe stendere un velo su qualsiasi argomentazione che miri a smentire il cambiamento climatico in atto. (Quifinanza.it)

Maltempo Italia : migliaia di evacuati - paesi sotto l’acqua - treni sospesi - frane e scuole chiuse - La situazione più critica è stata segnalata in provincia di Ravenna, soprattutto a Faenza e Castel Bolognese, dove già nel maggio del 2023 erano stati registrati gravissimi danni a causa del maltempo. Anche 200 persone sfollate in provincia di Bologna, 120 delle quali a Budrio. Paura in Emilia-Romagna a causa del maltempo che insiste sulla zona dalla giornata di mercoledì 18 settembre. (Caffeinamagazine.it)

Maltempo in Puglia - violento temporale v-shaped nel Salento e paesi sott'acqua : automobilisti bloccati - Maltempo in Puglia: un temporale ha allagato il Salento, dove auto e casa sono state sommerse. Un uomo, rimasto intrappolato nel box, è stato salvato. (Notizie.virgilio.it)