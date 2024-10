LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento debole ed onda formata, attesa per le regate con Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Dal gommone appoggio di Luna Rossa commentano con un eloquente “Si galleggia”. Parole che non lasciano ben sperare. 15:16 L’intenzione ormai chiara del comitato di regata è quella di completare le regate del gruppo A. Tramontata l’ipotesi di chiudere oggi anche le semifinali. 15:11 Nulla da fare, ennesimo rinvio. Sembrano stregate le ultime regate di flotta del girone A. 15:05 Per le azzurre e le britanniche la qualificazione è ormai una formalità, con Alinghi e New Zealand che si giocheranno la terza ed ultima posizione utile ad agguantare le semifinali. 15:01 Le prime 5 regate hanno fornito diverse indicazioni. Luna Rossa ed Athena Pathway confermano quanto fatto intravedere anche dai colleghi della Youth America’s Cup e dal movimento velistico italiano e britannico in generale. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento debole ed onda formata, attesa per le regate con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:22 Dal gommone appoggio dicommentano con un eloquente “Si galleggia”. Parole che non lasciano ben sperare. 15:16 L’intenzione ormai chiara del comitato di regata è quella di completare ledel gruppo A. Tramontata l’ipotesi di chiudere oggi anche le semifinali. 15:11 Nulla da fare, ennesimo rinvio. Sembrano stle ultimedi flotta del girone A. 15:05 Per le azzurre e le britanniche la qualificazione è ormai una formalità, con Alinghi e New Zealand che si giocheranno la terza ed ultima posizione utile ad agguantare le semifinali. 15:01 Le prime 5hanno fornito diverse indicazioni.ed Athena Pathway confermano quanto fatto intravedere anche dai colleghi della YouthCup e dal movimento velistico italiano e britannico in generale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : dalle 15.10 le ultime regate del girone con Luna Rossa - Dalle 10. 10:11 Siamo al limite, con il vento che spira tra i 6 e i 7 nodi orari all’interno del campo di regata. 10. 09:53 Luna Rossa guida la classifica dopo 5 regate con 36 punti in compagnia delle britanniche di Athena Patway. 10 sono previste le semifinali. 14:28 Questa la classifica del gruppo A al termine delle prime 5 regate di flotta: 1-Luna Rossa (ITA) 36 punti 2-Athena Pathway (GBR) ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : attesa per le ultime regate del girone A con Luna Rossa - In quel di Barcellona il vento latita da oltre 36 ore, si spera in un rinforzo nel pomeriggio. Quest’oggi spazio ad una doppia tornata di gare, con la conclusione del girone A al mattino, e le quattro regate di flotta di semifinale nel primo pomeriggio. Buon divertimento e forza Luna Rossa! . 13:49 Questa mattina il comitato di regata ha atteso soltanto 40 minuti prima di rimandare nuovamente le ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : dalle 14.10 le ultime regate del girone A con Luna Rossa - Per entrambe la matematica qualificazione alle semifinali è questione di una manciata di punti, mentre ci sarà un bel duello per la terza posizione tra Alinghi e Team New Zealand. 09:48 Dopo il nulla di fatto di ieri, con soltanto una regata completata in condizioni di vento debolissimo, quest’oggi ci sarà un doppio turno per coloro che si classificheranno ai primi tre posti della classifica del ... (Oasport.it)