LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: attesa per le ultime regate del girone A con Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:22 La situazione è la stessa ormai da martedì. Il girone dei team invitati si è concluso regolarmente martedì mattina, mentre il gruppo A è fermo al palo da 5 giorni, con la race 5 farsa andata in scena ieri. 14:16 Alquanto utopistico terminare le semifinali prima del sopraggiungere del buio. A complicare il tutto anche la sostituzione di tutti gli elementi e dei banner degli sponsor a bordo dei tre AC40 che saranno poi prestati ai team qualificati del gruppo B. Operazione che richiederà almeno 30 minuti. 14:11 Arriva subito il primo rinvio. La sesta regata di flotta del gruppo A inizierà almeno alle 14.30. 14:08 Oltre allo scarseggiare del vento è anche l’onda a creare problemi agli AC40. Cielo parzialmente nuvoloso, con le correnti ventose fermate da Pirenei e nuvole. 14:03 Situazione che resta complicatissima. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: attesa per le ultime regate del girone A con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:22 La situazione è la stessa ormai da martedì. Ildei team invitati si è concluso regolarmente martedì mattina, mentre il gruppo A è fermo al palo da 5 giorni, con la race 5 farsa andata in scena ieri. 14:16 Alquanto utopistico terminare le semifinali prima del sopraggiungere del buio. A complicare il tutto anche la sostituzione di tutti gli elementi e dei banner degli sponsor a bordo dei tre AC40 che saranno poi prestati ai team qualificati del gruppo B. Operazione che richiederà almeno 30 minuti. 14:11 Arriva subito il primo rinvio. La sesta regata di flotta del gruppo A inizierà almeno alle 14.30. 14:08 Oltre allo scarseggiare del vento è anche l’onda a creare problemi agli AC40. Cielo parzialmente nuvoloso, con le correnti ventose fermate da Pirenei e nuvole. 14:03 Situazione che resta complicatissima.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : dalle 14.10 le ultime regate del girone A con Luna Rossa - 10:21 Nessuna imbarcazione sta volando. Tra poco più di venti minuti dovrebbe iniziare la sesta regata di flotta del gruppo A con Luna Rossa. 00 con la chiusura del girone A e l’avvio delle semifinali. 10 via alle ultime tre regate del raggruppamento, mentre alle 14. Da tener d’occhio in special modo le scandinave, che come i colleghi della Youth hanno dominato il raggruppamento dei team ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : ultime regate del girone per Luna Rossa - Alle 14. Buon divertimento e forza Luna Rossa! . Quest’oggi spazio ad una doppia tornata di gare, con la conclusione del girone A al mattino, e le quattro regate di flotta di semifinale nel primo pomeriggio. 10, mentre le gare di semifinale prenderanno il via alle 14. Tra poco più di 20 minuti le sei imbarcazioni del girone A, tra cui Luna Rossa, daranno il via alla terzultima regata di flotta ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa chiude il girone e poi le semifinali. 7 regate da fare! - 10. Sembrano infine tagliate fuori Orient Express ed American Magic. Le ultime tre regate del girone A inizieranno alle 10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Straordinari dunque per Luna Rossa, chiamata a prendere parte a ben 7 regate in poche ore. Buon divertimento e forza Luna Rossa! . (Oasport.it)