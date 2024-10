Sport.quotidiano.net - L’Italia vede rosso, ma c’è. Sofferenza dopo lo show. Pari di cuore col Belgio

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una leggerezza alna. Ilevitabile e ingenuo rimediato da Pellegrini al 38’ ha stravolto il copione della sfida colin Nations. Quel cartellino per l’entrataccia su Theate ci ha portati dal brillio alla, inevitabilmente. Ma il punto conquistato all’Olimpico ha un suo peso, racconta anche di tanta compattezza. La zampata di Cambiaso per l’iniziale vantaggio contro i Diavoli Rossi aveva avuto il dolce sapore della controtendenza. Tutti ricordano l’incipit sciagurato degli azzurri contro l’Albania agli Europei, ed era stato pure peggio, in fatto di topica iniziale, contro la Francia in una partita che poi avevamo ribaltato con un crescendo. Spalletti sta riuscendo a fare leva sul talento giovane di cui ci è concesso godere. In un Olimpico che ha reso omaggio a Totò Schillaci, lo spirito azzurro si è ulteriormente irrobustito.