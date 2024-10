Ilgiorno.it - L’incubo del torrente Tarò: "Qui nessuno ci ascolta"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Situazione di massima allerta a Meda. Sguardo fisso verso il. Il ricordo del 31 ottobre 2023 è ancora troppo fresco. Impossibile archiviare del tutto l’esondazione che mise in ginocchio la città, creando danni e disagi (nella foto). Le copiose precipitazioni degli ultimi giorni hanno fatto risalire ilai livelli di guardia. Facendo venire i brividi in particolare alle famiglie che vivono nelle aree tra via Rho e via Dei Mille. Il piano di prevenzione e sicurezza è scattato tempestivamente: in via precauzionale il Comune, attraverso la polizia locale e i volontari della protezione civile, ha chiuso alcune strade, il ponte di via Rho e il ponticello pedonale di via Solferino.