La Falanghina "rivelazione" che parla del ricambio generazionale nel Sannio. Storia della cantina Fappiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Sannio cambia, anche grazie ai suoi giovani viticoltori. Un movimento silenzioso di cui è parte anche la cantina Fappiano, che quest'anno, per la prima volta, riceve l'ambito riconoscimento dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso con la Falanghina del Sannio ‘22 (qui per tutti i migliori vini della Campania). A San Lorenzello, un borgo nascosto ai piedi del Massiccio del Matese, in provincia di Benevento, Mario Fappiano, 40 anni, con la sua famiglia, produce vino da quattro generazioni. Ma è solo da pochi anni che la piccola azienda ha fatto sul serio. «Non ci potevo credere», ci racconta emozionato il produttore al telefono dalla sua cantina, immerso nella pigiatura delle uve della nuova vendemmia, insieme al papà Antonio, in attesa della premiazione e dell'evento degustazione di domenica 13 ottobre. Gamberorosso.it - La Falanghina "rivelazione" che parla del ricambio generazionale nel Sannio. Storia della cantina Fappiano Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilcambia, anche grazie ai suoi giovani viticoltori. Un movimento silenzioso di cui è parte anche la, che quest'anno, per la prima volta, riceve l'ambito riconoscimento dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso con ladel‘22 (qui per tutti i migliori viniCampania). A San Lorenzello, un borgo nascosto ai piedi del Massiccio del Matese, in provincia di Benevento, Mario, 40 anni, con la sua famiglia, produce vino da quattro generazioni. Ma è solo da pochi anni che la piccola azienda ha fatto sul serio. «Non ci potevo credere», ci racconta emozionato il produttore al telefono dalla sua, immerso nella pigiatura delle uvenuova vendemmia, insieme al papà Antonio, in attesapremiazione e dell'evento degustazione di domenica 13 ottobre.

