Zon.it - IT-Alert oggi anche nel Salernitano: la simulazione di rischio vulcanico per i Campi Flegrei

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella giornata di, venerdì 11 ottobre alle ore 17 circa, un messaggio “IT-” raggiungerà tutti i cellullari presenti in quel momento sul territorio della regione Campania, per informare che è in corso unaper una possibile attività vulcanica che interessa i. L’avviso rientra nelle procedure sperimentali individuate in occasione dell’esercitazione nazionale sul“EXE2024” – che fa parte del Piano nazionale di protezione civile ed organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania – che si sta svolgendo in questi giorni in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA).