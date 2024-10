Interruzione della rete idrica a Pontedera: diverse frazioni senz'acqua (Di venerdì 11 ottobre 2024) Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, martedì 15 ottobre, dalle ore 9 alle 18, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Treggiaia, I Fabbri e Montecastello. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento Pisatoday.it - Interruzione della rete idrica a Pontedera: diverse frazioni senz'acqua Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Acque comunica che per lavori sullanel comune di, martedì 15 ottobre, dalle ore 9 alle 18, si renderà necessario sospendere l’erogazionea Treggiaia, I Fabbri e Montecastello. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grottaminarda - avviato l'iter di potenziamento della rete idrica comunale - Proficura riunione questa mattina presso gli Uffici della Regione Campania di Collina Liguorini ad Avellino, tra i consulenti della Regione, l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico Comunale di Grottaminarda: ha avuto ufficialmente inizio l’iter amministrativo per la realizzazione... (Avellinotoday.it)

Il piano condiviso per far sì che l'acqua sia sempre garantita - evitare le privatizzazioni e sistemare la rete idrica - Obiettivi a breve, medio e lungo termine per affrontare un’emergenza idrica che prima di tutto ha bisogno di un cambio culturale che risponda al bisogno di pensare nell’ottica del risparmio della fondamentale risorsa, ma che ha anche bisogno di risposte immediate per fronteggiare un problema che. . (Ilpescara.it)

Piave servizi con Hydrobond 30 milioni per potenziare la rete idrica - La quinta operazione Hydrobond condotta da Viveracqua ha portato a un'emissione obbligazionaria complessiva di 200 milioni di euro, destinati a migliorare il servizio idrico di tutto il Veneto. Di questi, circa 30 milioni di euro saranno destinati a Piave Servizi, permettendo alla società di... (Trevisotoday.it)