Incendio distrugge ecoisola dei rifiuti a Città Sant'Angelo [FOTO] (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un Incendio, probabilmente di origine accidentale, ha distrutto un'ecoisola dei rifiuti di Ambiente Spa a Città Sant'Angelo. Per cause ancora da chiarire, la struttura nel pomeriggio dell'11 ottobre è stata interessata dalle fiamme. Sul posto è arrivata una squadra con due mezzi dei vigili del Ilpescara.it - Incendio distrugge ecoisola dei rifiuti a Città Sant'Angelo [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un, probabilmente di origine accidentale, ha distrutto un'deidi Ambiente Spa a. Per cause ancora da chiarire, la struttura nel pomeriggio dell'11 ottobre è stata interessata dalle fiamme. Sul posto è arrivata una squadra con due mezzi dei vigili del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio a Modugno : a fuoco discarica abusiva di vecchi elettrodomestici e rifiuti - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina sulla strada Modugno-Carbonara, in zona Modugno. A prendere fuoco, come hanno scoperto i pompieri arrivando sul posto, non semplici sterpaglie, ma una piccola discarica abusiva in cui erano presenti vecchi frigoriferi, mobili e rifiuti di altro... (Baritoday.it)

Incendio in azienda gestione rifiuti a Barletta : fiamme domate - ora le indagini - Un incendio è divampato la scorsa notta all'interno della Dalena Ecologia che si occupa del trattamento dei rifiuti a Barletta. Le fiamme si sono propagate all'esterno dell'azienda... (Quotidianodipuglia.it)

Incendio di rifiuti a Persano : il latte di un caseificio risulta contaminato dalla diossina - Risultano positive le analisi dei veterinari dell’Asl effettuate in un caseificio di Serre, dopo l’incendio dei rifiuti stoccati presso la caserma militare a Persano. . Si tratterebbe di latte contaminato dalla diossina: non è escluso, dunque, che i prodotti di altri caseifici possano essere stati. (Salernotoday.it)